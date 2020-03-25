2020-03-25T12:11:05+03:00
Общество

В Госдуме прокомментировали идею временной отмены коммунальных платежей

Депутат Павел Качкаев назвал инициативу нецелесообразной
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Госдуме прокомментировали идею отменить оплату коммуналкиВ Госдуме прокомментировали идею отменить оплату коммуналкиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Госдуме оценили инициативу временно отменить оплату коммунальных услуг из-за распространения коронавирсной инфекции. Заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев выразил мнение, что такое решение нецелесообразно для всех граждан.

«Граждане России по уровню доходов у нас абсолютно разные… И всех граждан поголовно освобождать от уплаты коммунальных платежей, я считаю, нецелесообразно… Если мы сегодня прекратим платить за жилищно-коммунальные услуги, то предприятия, в том числе региональные, окажутся без финансовых средств», - цитирует депутата RT.

Качкаев добавил, что, как следствие, из-за остановки финансирования предприятия не смогут выдавать зарплаты своим работникам и целые отрасли останутся без доходов.

В качестве альтернативы депутат предложил рассмотреть возможность снижения планки субсидирования с 22%, например, до 10%.

Напомним, ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил отменить в России коммунальные платежи на время карантина в связи с профилактикой распространения коронавируса, пишет ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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