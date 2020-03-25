2020-03-25T13:57:27+03:00
Политика

Шойгу: число контрактников в армии России превысило 405 тысяч человек

Военнослужащих в Вооруженных силах за последние семь лет, наоборот, стало меньше
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Сергей ШойгуСергей ШойгуФото: REUTERS
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Число солдат-призывников в российской армии сократилось до 225 тысяч человек, а тех, кто служит по контракту, наоборот, стало больше. На начало 2020 года их насчитывается более 405 тысяч. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Он подчеркнул, что за последние семь лет в Вооруженных силах страны был существенно изменен кадровый состав. На настоящий момент контрактниками полностью укомплектованы сержантские и старшинские должности, боевые подразделения спецназа, морской пехоты, батальонные тактические группы и должности, связанные с эксплуатацией сложной техники.

Таких солдат материально стимулируют, а ежедневные опросы показывают, что они имеют высокий уровень морально-политического и психологического состояния.

"Готовность военнослужащих к отражению внешней агрессии составляет 93%, а 94% уверены в успешном выполнении поставленных боевых задач", - цитирует ТАСС министра.

К слову, ранее сайт kp.ru сравнил мощь советской и российской армий. Оказалось, что танков и самолетов было больше у СССР, а новейшего оружия и профессиональных кадров - в РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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