В Вологодской области культура на время карантина ушла в онлайн

25 Март 2020 2020-03-25T13:02:17+03:00

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Разработать онлайн-площадку поручил губернатор области Олег Кувшинников в связи с ограничениями, действующими на период пандемии коронавируса.

«Пока речь идёт о 12 онлайн-проектах, но это список незакрытый. Мы с коллегами из государственных и муниципальных учреждений культуры отрабатываем новые идеи, изучаем практику других субъектов Российской Федерации, федеральные проекты, которые также могут быть реализованы на площадках Вологодской области», - рассказал начальник Департамента культуры и туризма Вологодской области Владимир Осиповский.

Среди уже готовых к запуску «Остаемся дома с театром» и «Остаемся дома с музыкой». В рамках этих проектов государственные театры и филармонии Вологодской области покажут телеверсии спектаклей и концертов. Первый онлайн-концерт состоится 25 марта, прямая трансляция начнется в 19 ч. на сайте областной филармонии.

Уйдут на время карантина в сеть и музеи Вологодчины. Музей кружева выпустил гид с дополненной реальностью, а архитектурно-этнографический музей «Семенково» запустил квест-игру «Музейный Encounter». Также к проекту присоединятся областные библиотеки. На время действия ограничений по коронавирусу в сети появятся полные тексты произведений и будет открыт бесплатный доступ к электронным книгам.