Умер Илья Рубинштейн - писатель и сценарист

25 Март 2020 2020-03-25T13:45:46+03:00

Известный российский сценарист, режиссер, актер театра и кино Илья Рубинштейн умер в возрасте 57 лет в Москве. Антон Тушин/ТАСС

Илья Рубинштейн умер в возрасте 57 лет в Москве

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Известный российский сценарист, режиссер, актер театра и кино Илья Рубинштейн умер в возрасте 57 лет в Москве.

- Ильи нет, он умер, это случилось вчера (24 марта), - цитирует ТАСС слова матери Рубинштейна.

Илья Рубинштейн родился 15 декабря 1962 года в столице. В 1985 году он окончил Московский экономико-статистический институт (МЭСИ). Трудился ведущим экономистом Госкомстата РСФСР. В 1995 году получил диплом актерского факультета Екатеринбургской студии ГИТИСа. В 1999 году окончил сценарный факультет ВГИК имени С. А. Герасимова.

Рубинштейн сыграл одну из ролей в фильме Владимира Машкова «Папа», который был претендовал на победу в номинации «Лучший фильм года» национальной премии «Золотой орел» и получил приз зрительских симпатий Московского международного фестиваля. Был сценаристом и режиссером фильма «Май», который снят в соавторстве с Маратом Рафиковым. Эта лента завоевала специальный приз жюри Всероссийского конкурса киносценариев.

Рубинштейна знают как писателя. Его перу принадлежат такие книги, как «Старлей. Победа и весна» (2006), «Дворовый романс» (2005), «Футбол на двоих» (2006) и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU