Открытая платформа от Mail.ru Group: все для жизни в ситуации с коронавирусом

25 Март 2020 2020-03-25T17:53:35+03:00

25 марта Mail.ru Group запускает открытую платформу, которая призвана поддержать жителей страны и бизнес в ситуации с коронавирусом. Фото: Shutterstock

25 марта 2020 года стартует запуск информационной платформы для всех россиян и бизнеса #ЛучшеДома, и все желающие могут разместить здесь свое предложение

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25 марта Mail.ru Group запускает открытую платформу, которая призвана поддержать жителей страны и бизнес в ситуации с коронавирусом. На ней представлены наборы продуктов и предложений, которые помогут россиянам организовать быт в новых условиях.

В каждом наборе сервисы объединены общей задачей: сохранить здоровье и защитить близких, организовать удаленную работу, быть в курсе актуальных новостей, получать дистанционное образование. Отдельный пакет предназначен для малого и среднего бизнеса. В предлагаемые наборы включено в общей сложности более 40 продуктовых, технологических и маркетинговых решений Mail.ru Group. Список будет постоянно пополняться.

Наборы объединены общим брендом #ЛучшеДома home.mail.ru.

Впервые его использовала социальная сеть ВКонтакте 21 марта, позднее девиз подхватили многие технологические компании.

Сторонние компании также смогут оставить заявку на публикацию своего технологического продукта на данной платформе. Однако проект должен соответствовать обязательным условиям: быть массовым и приносить пользу и дополнительную ценность обществу. Оставить заявку можно написав на почту ld@corp.mail.ru.

Пять наборов доступны пользователям уже на момент запуска.

Учиться #Лучшедома: помощь университетам, школам, преподавателям, студентам и ученикам в организации дистанционного обученияЗдесь есть также ряд пакетов для самообразования.

Организовать быт #Лучшедома: организация комфортного быта и отдыха в отдельно взятом жилище.

Работать #Лучшедома: помощь бизнесу и работникам компаний при удаленной работе.

Развлекаться #Лучшедома: перенос в онлайн привычных развлечений.

Быть в курсе #Лучшедома: предоставление полной и достоверной информации обо всем, что связано с коронавирусом.

Три набора будут представлены в ближайшее время.

Бизнес #Лучшедома: помощь средним и малым , пострадавшим от распространения вируса и введенных ограничений. Предлагаются варианты маркетинговых и рекламных инструментов для перевода бизнеса в онлайн-режим.

Пожилым #Лучшедома: помощь пожилым людям. Многие граждане старшего возраста далеки от современных технологий, поэтому сделан упор на информировании близких и знакомых в возрасте о ситуации и возможных мерах помощи.

Детям #Лучшедома: помощь детям и их родителям во время в ситуации с коронавирусом.

Распространение коронавируса в мире: Хроника.

ИСТОЧНИК KP.RU