В Госдуме прокомментировали проект об онлайн-осмотре пациентов

25 Март 2020 2020-03-25T17:50:12+03:00

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Во время чрезвычайных ситуаций и эпидемий врачи смогут вести осмотр пациентов дистанционно в режиме онлайн. Такое предложение поступило на рассмотрение в Госдуму. Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин прокомментировал инициативу и рассказал, в каких ситуациях удаленная работа будет уместна.

По мнению депутата, телемедицина возможна только после очного приема пациента и не должна использоваться для постановки первичного диагноза или назначения лечения.

«Когда врач, который осмотрел больного очно, знает его, затем отправляет его на лечение к себе по месту жительства, и этот больной по скайпу через какое-то время может с ним общаться. Естественно, врач может вносить коррекцию в терапию, спрашивать, как его дела идут, какая динамика. Де-факто это используется уже», — цитирует Говорила RT.

Депутат добавил, что онлайн диагностика также может носить предварительный характер, что уместно в случае распространения эпидемии. В целом, Говорин отметил, что такой законопроект может быть жизнепригодным.

Ранее с инициативой проекта об онлайн-лечении выступила группа депутатов. Политики предложили внести корректировки в стандарты оказания медпомощи в случае чрезвычайных ситуаций, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU