Вице-премьер Юрий Борисов призвал россиян не паниковать и не "скупать гречку" из-за коронавируса

25 Март 2020 2020-03-25T18:28:35+03:00

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Вице-премьер РФ Юрий Борисов призвал россиян не устраивать панику и не скупать гречку из-за распространения коронавируса в стране.

По его словам, лучше всего следовать указаниям врачей, которые успешно борются с болезнью.

- Обращаясь к населению, можно сказать, что в этой ситуации паниковать никак нельзя. Нужно следовать тем указаниям специалистов, которые мы от них слышим, не бегать скупать гречку и другие продукты, а набраться мужества и быть дисциплинированными людьми. Сейчас вся страна должна сплотиться, - сказал Борисов журналистам после заседания правительства по развитию электронной промышленности.

Представитель правительства, что именно благодаря сплочению в непростой ситуации - "это самое удобное время для рывка и для развития отдельных отраслей" экономики России.

Напомним, о важности быть единым целым, ответственности и здоровье россиян 25 марта говорил и Владимир Путин во время обращения к гражданам в связи с коронавирусом. По словам главы государства, самый важный приоритет - жизни и безопасность людей.

ИСТОЧНИК KP.RU