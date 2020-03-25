Владимир Путин: Главный приоритет - жизнь и здоровье наших граждан

25 Март 2020 2020-03-25T16:35:32+03:00

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Президент России Владимир Путин сообщил, что самый главный приоритет для государства - жизнь, здоровье и безопасность граждан. Об этом 25 марта глава государства сообщил во время обращения к гражданам по видеотрансляции.

- Сердечно благодарю всех врачей за самоотверженный труд. Прошу всех граждан прислушаться к рекомендациям врачей, особенно это касается людей старшего поколения. Для всех стоит задача максимально снизить риски распространения заболевания, - подчеркнул глава государства.

Ранее сайт kp.ru писал, что накануне Владимир Путин посетил больницу в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с диагнозом "коронавирусная инфекция". Глава государства уже отменил все мероприятия, которые были запланированы в рамках его визита в Санкт-Петербург. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, необходимость в обращении была определена после многочасовых совещаний, которые Путин провел в минувший вторник, 24 марта.

Также президент РФ поручил проверить войска на готовность к борьбе с коронавирусом. При необходимости армия начнет решать задачи по недопущению распространения инфекции.

Обращение Путина к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом: прямая трансляция.Президент Владимир Путин выступает с обращением к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом

ИСТОЧНИК KP.RU