Сирийцы не пустили колонну американских военных в Эль-Хасаке

25 Март 2020 2020-03-25T18:51:13+03:00

Несколько дней назад жители и военнослужащие провинции уже блокировали движение Вооруженным силам США

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Жители поселения Хаму в провинции Эль-Хасаке вместе с сирийскими военными заблокировали продвижение американской военной техники.

Колонну, состоящую из шести единиц техники, так и не пустили в населенный пункт. Военнослужащим США пришлось прервать движение и развернуться, сообщил сирийский телеканал "Аль-Ахбар" 25 марта.

Два дня назад жители Хаму также блокировали движение американской колонны. На тот момент она состояла из 11 единиц транспорта.

Напомним, сирийские власти неоднократно заявляли, что пребывание военного американского контингента на территории страны нарушает суверенитет государства и противоречит всем международным правилам.

Тем временем, с 25 марта в арабской республике начнет действовать комендантский час. Он обозначен с 18:00 до 6:00 по местному времени. Такое решение было принято в целях недопущения распространения коронавируса среди населения.

ИСТОЧНИК KP.RU