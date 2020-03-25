2020-03-25T18:51:13+03:00
В мире

Сирийцы не пустили колонну американских военных в Эль-Хасаке

Несколько дней назад жители и военнослужащие провинции уже блокировали движение Вооруженным силам США
Юлия Кекова
Поделиться:
Ранее жители Хаму также блокировали движение американской колонны.Ранее жители Хаму также блокировали движение американской колонны.Фото: EAST NEWS
Изменить размер текста:

Жители поселения Хаму в провинции Эль-Хасаке вместе с сирийскими военными заблокировали продвижение американской военной техники.

Колонну, состоящую из шести единиц техники, так и не пустили в населенный пункт. Военнослужащим США пришлось прервать движение и развернуться, сообщил сирийский телеканал "Аль-Ахбар" 25 марта.

Два дня назад жители Хаму также блокировали движение американской колонны. На тот момент она состояла из 11 единиц транспорта.

Напомним, сирийские власти неоднократно заявляли, что пребывание военного американского контингента на территории страны нарушает суверенитет государства и противоречит всем международным правилам.

Тем временем, с 25 марта в арабской республике начнет действовать комендантский час. Он обозначен с 18:00 до 6:00 по местному времени. Такое решение было принято в целях недопущения распространения коронавируса среди населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Минпром: Следующая неделя для предприятий РФ будет нерабочей
Сирийцы не пустили колонну американских военных в Эль-Хасаке
Вице-премьер Юрий Борисов призвал россиян не паниковать и не "скупать гречку" из-за коронавируса
Курс доллара вырос до 79 рублей после обращения Путина
Открытая платформа от Mail.ru Group: все для жизни в ситуации с коронавирусом
В Госдуме прокомментировали проект об онлайн-осмотре пациентов
Российские туроператоры могут получить до 3,5 миллиардов рублей субсидий из-за коронавируса
Путин предложил ввести налог в 15% на выводимые за рубеж дивиденды
Миллион алых роз на помойку: в Нидерландах из-за ситуации с коронавирусом уничтожают горы цветов
Пособия по безработице увеличат с 8 до 12 тысяч рублей
Путин поручил предусмотреть каникулы по ипотечным и потребительским кредитам
Путин: все льготы и пособия будут продлены автоматически
Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей
Владимир Путин: Главный приоритет - жизнь и здоровье наших граждан
Перенос голосования по изменениям в Конституции РФ 2020: новая дата пока неизвестна
Коронавирус заблокировал огромное количество влюбленных в разных странах мира