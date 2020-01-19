2020-01-19T22:33:07+03:00
Политика

Anadolu: военные США перекрыли путь российскому патрулю в Сирии

Американцы не пустили колонну к месторождению нефти в провинции Хасеке
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Американские военнослужащие не пустили российский патруль к нефтяному месторождению "Джул Агы" близ сирийского города Румелайн в провинции Хасеке.

Колонна была вынуждена прекратить рейд и вернуться в пункт базирования. Такие данные приводит турецкое агентство Anadolu.

Согласно его информации, россияне выехали из населенного пункта Амуда. Американцы, в свою очередь, базируются на территориях, подконтрольных Отрядам народной самообороны и Рабочей партии Курдистана.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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