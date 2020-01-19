Anadolu: военные США перекрыли путь российскому патрулю в Сирии
Американцы не пустили колонну к месторождению нефти в провинции Хасеке
Изменить размер текста:
Американские военнослужащие не пустили российский патруль к нефтяному месторождению "Джул Агы" близ сирийского города Румелайн в провинции Хасеке.
Колонна была вынуждена прекратить рейд и вернуться в пункт базирования. Такие данные приводит турецкое агентство Anadolu.
Согласно его информации, россияне выехали из населенного пункта Амуда. Американцы, в свою очередь, базируются на территориях, подконтрольных Отрядам народной самообороны и Рабочей партии Курдистана.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Война в Сирии»