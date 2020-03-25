2020-03-25T20:00:35+03:00
Экономика

Переводы свыше 50 тысяч рублей в Сбербанке будут платными

Если сумма перевода превысит 50 тысяч, то клиент должен будет заплатить один процент от нее, но не более тысячи рублей
Юлия Кекова
Поделиться:
Комментарии: comments4
Сбербанк создает новые правила переводовСбербанк создает новые правила переводовФото: REUTERS
Изменить размер текста:

С апреля 2020 года Сбербанк меняет традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей. В случае превышения этой суммы клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить специальную подписку. Об этом рассказала журналистам заместитель председателя правления банка Светлана Кирсанова.

По ее словам, переводы до 50 тысяч рублей между территориальными банками станут бесплатными.

- Наш банк планирует обнулить стоимость переводов для граждан между территориальными банками и создать лимит на переводы в размере 50 тысячи рублей. Под лимит в 50 тысяч попадают практически 88% всех клиентов Сбербанка, что составляет подавляющее большинство. Именно они и будут получать услугу абсолютно бесплатно, - отметила топ-менеджер.

Вводить новые технологии будут постепенно. В апреле она начнет действовать на Дальнем Востоке, а с июня - по всей стране. Минимальная цена подписки пока составляет 134 рубля.

Также Кирсанова отметила, что в случае если сумма перевода превысит допустимый лимит в 50 тысяч, то клиенту нужно будет заплатить всего один процент, но не более одной тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Собянин: «В Москве готовим около 5 тысяч коек для больных коронавирусом»
Указ Путина о нерабочей неделе: кто будет работать в выходные
Собянин: «За последние 10 дней в Россию въехало около 1 миллиона человек из зараженных коронавирусом стран»
Собянин: «На объявленную неделю выходных закроем в Москве торговые центры и рестораны»
Генпрокуратура поручила ФАС проверить законность повышение цен на бензин
Переводы свыше 50 тысяч рублей в Сбербанке будут платными
Второй тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным
Сахар подорожал на 7%, гречка - на 2,8%
Путин подписал Указ о переносе дня голосования по Конституции РФ
Минпром: Следующая неделя для предприятий РФ будет нерабочей
Сирийцы не пустили колонну американских военных в Эль-Хасаке
Вице-премьер Юрий Борисов призвал россиян не паниковать и не "скупать гречку" из-за коронавируса
Курс доллара вырос до 79 рублей после обращения Путина
Открытая платформа от Mail.ru Group: все для жизни в ситуации с коронавирусом
В Госдуме прокомментировали проект об онлайн-осмотре пациентов
Российские туроператоры могут получить до 3,5 миллиардов рублей субсидий из-за коронавируса
Путин предложил ввести налог в 15% на выводимые за рубеж дивиденды
Миллион алых роз на помойку: в Нидерландах из-за ситуации с коронавирусом уничтожают горы цветов
Пособия по безработице увеличат с 8 до 12 тысяч рублей
Путин поручил предусмотреть каникулы по ипотечным и потребительским кредитам
Путин: все льготы и пособия будут продлены автоматически
Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей
Владимир Путин: Главный приоритет - жизнь и здоровье наших граждан
Перенос голосования по изменениям в Конституции РФ 2020: новая дата пока неизвестна
Коронавирус заблокировал огромное количество влюбленных в разных странах мира