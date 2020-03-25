Переводы свыше 50 тысяч рублей в Сбербанке будут платными

25 Март 2020 2020-03-25T20:00:35+03:00

Если сумма перевода превысит 50 тысяч, то клиент должен будет заплатить один процент от нее, но не более тысячи рублей

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С апреля 2020 года Сбербанк меняет традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей. В случае превышения этой суммы клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить специальную подписку. Об этом рассказала журналистам заместитель председателя правления банка Светлана Кирсанова.

По ее словам, переводы до 50 тысяч рублей между территориальными банками станут бесплатными.

- Наш банк планирует обнулить стоимость переводов для граждан между территориальными банками и создать лимит на переводы в размере 50 тысячи рублей. Под лимит в 50 тысяч попадают практически 88% всех клиентов Сбербанка, что составляет подавляющее большинство. Именно они и будут получать услугу абсолютно бесплатно, - отметила топ-менеджер.

Вводить новые технологии будут постепенно. В апреле она начнет действовать на Дальнем Востоке, а с июня - по всей стране. Минимальная цена подписки пока составляет 134 рубля.

Также Кирсанова отметила, что в случае если сумма перевода превысит допустимый лимит в 50 тысяч, то клиенту нужно будет заплатить всего один процент, но не более одной тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU