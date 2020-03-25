Собянин: «На объявленную неделю выходных закроем в Москве торговые центры и рестораны»

25 Март 2020 2020-03-25T20:31:18+03:00

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Сегодня, 25 марта, мэр Сергей Собянин проводит традиционную встречу с москвичами в прямом эфире телеканала «ТВ Центр». С начала этого года он выйдет в эфир впервые. Обычно горожане присылают мэру несколько тысяч обращений через специальную форму на портале mos.ru. Для этого нужно было лишь указать имя, адрес электронной почты и выбрать любую из 23 представленных на сайте тем, которая интересует. Среди них – медицина, транспорт, строительство, культурное наследие, экология, капитальный ремонт, ЖКХ, а также работа управ, префектур и городских ведомств. В этом году одной из главных тем ожидаемо стала ситуация с коронавирусом.

- Смысл сегодняшнего обращения президента Владимира Путина в том, чтобы мы постарались быть дома, - сказал Сергей Собянин. - Медицинские, коммунальные службы, транспорт, банки, продовольственные магазины продолжат работать и во время выходной недели. Эти дни нужны, чтобы сгладить пик инфекции, когда появляется много людей, которые плохо себя чувствуют. Как следствие, трудно справляться медицинской системе. Нам нужны будут ограничительные меры на эту выходную неделю. Считаю, что общепит, рестораны, центральные парки, торговые комплексы не должны работать, кроме продуктовых отделов. У многих возникнет желание погулять, но в эти дни в Москве нечего будет делать. Все увеселительные точки будут закрыты. Прежде чем собираться в Москву, подумайте, обращаюсь к жителям в регионах.

ИСТОЧНИК KP.RU