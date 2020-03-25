Собянин: «На складах торговых сетей запаса продуктов достаточно»

25 Март 2020 2020-03-25T20:54:18+03:00

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Сегодня, 25 марта, мэр Сергей Собянин в прямом эфире телеканала «ТВ Центр» рассказывает о том, что Москва делает во время пандемии коронавируса в мире. Мэр прокомментировал ажиотаж в магазинах, когда москвичи мешками разбирали гречку, тушенку, другие продукты и даже туалетную бумагу.

- Мы говорили жителям, что не надо закупаться продуктами, - сказал мэр. – Мы заранее предупредили торговые сети и попросили создать месячный запас продуктов на складах. Но это видимо из нашего прошлого идет. У меня в прежние времена мама так купила много мыла, на всю квартиру запах стоял. Я спросил: «Зачем?». Мама ответила: «Говорят, мыла не будет в магазинах». Так и усыхало это мыло потом, я его выбросил.

ИСТОЧНИК KP.RU