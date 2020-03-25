2020-03-25T22:16:55+03:00
Общество

В Самарской области из больницы выписали 17 человек, контактировавших с коронавирусным больным

Ни один из контактировавших с больным коронавирусом них не имеет признаков гриппа или ОРВИ
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Врачи выписывают пациентов у которых не нашли коронавирусную инфекцию.Врачи выписывают пациентов у которых не нашли коронавирусную инфекцию.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области из больницы №5 города Тольятти выписали 17 человек, которых тщательно проверяли на коронавирус. Такое испытание им пришлось пройти после того, как выяснилось, что они по работе и в личной жизни контактировали с больным коронавирусом человеком.

— Все пациенты находились в инфекционном отделении больницы, над ними велось постоянное медицинское наблюдение. Ни один не проявил признаков гриппа и ОРВИ, — отметили в оперативном штабе Самарской области. Ранее в минздраве сообщали, что также не заболела спутница мужчины, который привез вирус из поездки в Португалию.

Напомним, что всего на данный день в Самарской области зарегистрировано 10 человек, больных коронавирусом. Всего в России с таким диагнозом за последние сутки госпитализировано 163 человека. При этом власти предпринимают все усилия, чтобы остановить распространение вируса. Так следующую неделю президент Владимир Путин объявил нерабочей

ИСТОЧНИК KP.RU

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