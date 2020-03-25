2020-03-25T23:17:49+03:00
Звезды

Музыкант Борис Гребенщиков записал видеообращение с призывом оставаться дома

Тем, кому "60+" он советует без необходимости не выходить на улицу
Юлия Кекова
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Борис Гребенщиков. Фото: фейсбукБорис Гребенщиков. Фото: фейсбук
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Советский и российский музыкант, гитарист рок-группы "Аквариум" Борис Гребенщиков призывает людей старше 60 лет оставаться дома в период вспышки коронавируса. Певец записал видеообращение и выложил его на своей странице в Facebook.

- Все мы внезапно оказались в новом неожиданном мире, у которого свои законы. Поэтому я прошу людей, которым, как и мне, за 60, пожалуйста, используйте это время по назначению: оставайтесь дома, не общайтесь ни с кем. Лучше попробуйте заглянуть внутрь себя и понять, зачем мир с нами это делает. Я вас уверяю, эти размышления совсем не скучные, - уверен гитарист.

Борис Гребенщиков записал видеообращение с призывом оставаться дома.

Напомним, Борис Гребенщиков - не единственный из известных персон, кто советует самоизолироваться. Сайт kp.ru ранее писал, как в условиях домашнего режима Арнольд Шварценеггер показывал своей собаке, как правильно мыть руки, чтобы не заразиться коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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