Музыкант Борис Гребенщиков записал видеообращение с призывом оставаться дома
Советский и российский музыкант, гитарист рок-группы "Аквариум" Борис Гребенщиков призывает людей старше 60 лет оставаться дома в период вспышки коронавируса. Певец записал видеообращение и выложил его на своей странице в Facebook.
- Все мы внезапно оказались в новом неожиданном мире, у которого свои законы. Поэтому я прошу людей, которым, как и мне, за 60, пожалуйста, используйте это время по назначению: оставайтесь дома, не общайтесь ни с кем. Лучше попробуйте заглянуть внутрь себя и понять, зачем мир с нами это делает. Я вас уверяю, эти размышления совсем не скучные, - уверен гитарист.
Борис Гребенщиков записал видеообращение с призывом оставаться дома.
Напомним, Борис Гребенщиков - не единственный из известных персон, кто советует самоизолироваться. Сайт kp.ru ранее писал, как в условиях домашнего режима Арнольд Шварценеггер показывал своей собаке, как правильно мыть руки, чтобы не заразиться коронавирусной инфекцией.
ИСТОЧНИК KP.RU