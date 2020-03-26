В Электростали нашли изглоданное собаками тело младенца, обмотанное пуповиной

26 Март 2020 2020-03-26T09:39:35+03:00

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Страшную находку обнаружил случайный прохожий, который заметил синий полиэтиленовый пакет в лесном массиве. Странности добавляло и то, что вокруг пакета, громко лая, бегали собаки. Мужчина решил проверить содержимое находки, от увиденного местный житель чуть не потерял сознание.

Прибывшие по вызову оперативники обнаружили синий полиэтиленовый пакет, в котором лежал труп новорождённого ребёнка, без внешних признаков насильственной смерти. Тело было обмотано пуповиной и куском материи. Также тело было частично объедено дикими животными, - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах.

Экспертам удалось установить, что ребёнок погиб за сутки до обнаружения. На данный момент национальность и пол ребёнка установить не удалось, для этого труп отправили на судебно-медицинскую экспертизу. Полиция занимается поиском матери ребёнка.

ИСТОЧНИК KP.RU