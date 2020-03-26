В Самарской области старших по дому попросят следить за самоизолированными

26 Март 2020 2020-03-26T09:44:23+03:00

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В Самарской области обсудили меры контроля за теми, кто самоизолировался после возвращения из-за границы. На заседании оперативного штаба губернатор Дмитрий Азаров указал главам муниципалитетов, что они часто не знают, сколько у них людей сидит на карантине, где они живут и откуда вернулись. Эту ситуацию нужно срочно исправлять: руководители территорий должны составить списки потенциальных носителей коронавируса и постоянно их обновлять.

- К контролю нужно подключать активных граждан. В каждом доме есть старшие по дому, у вас есть управляющие микрорайонами, советы микрорайонов: у вас огромное количество помощников, которых вы всего лишь должны включить в эту работу! Если вы каждого прибывшего не расписали по конкретному адресу, не понимаете, какой это дом, кто там старший, кто директор УК– это сотрясание воздуха, пустая трата времени!, - уточнил Дмитрий Азаров.

Также в регионе собираются активнее информировать жителей о том, что грозит им за нарушение карантина. А гражданам старше 65 лет и тем, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания, рекомендовали сидеть дома и соблюдать все меры предосторожности.

ИСТОЧНИК KP.RU