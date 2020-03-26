2020-03-26T09:44:23+03:00
Коронавирус Covid-19

В Самарской области старших по дому попросят следить за самоизолированными

Губернатор Дмитрий Азаров предложил ужесточить меры контроля за возможными носителями коронавируса
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
За теми кто сидит на карантине, будут пристально следитьЗа теми кто сидит на карантине, будут пристально следитьФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Самарской области обсудили меры контроля за теми, кто самоизолировался после возвращения из-за границы. На заседании оперативного штаба губернатор Дмитрий Азаров указал главам муниципалитетов, что они часто не знают, сколько у них людей сидит на карантине, где они живут и откуда вернулись. Эту ситуацию нужно срочно исправлять: руководители территорий должны составить списки потенциальных носителей коронавируса и постоянно их обновлять.

- К контролю нужно подключать активных граждан. В каждом доме есть старшие по дому, у вас есть управляющие микрорайонами, советы микрорайонов: у вас огромное количество помощников, которых вы всего лишь должны включить в эту работу! Если вы каждого прибывшего не расписали по конкретному адресу, не понимаете, какой это дом, кто там старший, кто директор УК– это сотрясание воздуха, пустая трата времени!, - уточнил Дмитрий Азаров.

Также в регионе собираются активнее информировать жителей о том, что грозит им за нарушение карантина. А гражданам старше 65 лет и тем, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания, рекомендовали сидеть дома и соблюдать все меры предосторожности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Россиянам предложили давать эпидемнабор
Продавщица креветок на "мокром рынке" в Ухане была "нулевым" пациентом с коронавирусом
МИД направит в «Аэрофлот» списки россиян, планирующих вернуться в страну
Эксперты прогнозируют увеличение цен на смартфоны на 10-20 процентов
В Самарской области старших по дому попросят следить за самоизолированными
Минтруд пообещал с апреля применять повышенный размер оплаты больничных
В Электростали нашли изглоданное собаками тело младенца, обмотанное пуповиной
Управляющие компании отменят штрафы за неоплаченные услуги ЖКХ
Умер актер Сергей Смирнов, который озвучивал Ричарда Гира и Антонио Бандераса
Из-за переноса голосования по поправкам в Конституции 22 апреля будет рабочим днём
Правительство поручило полностью прекратить авиасообщение с иностранными государствами
Глава ВОЗ рассказал о шести способах для победы над пандемией коронавируса
Эпидемиолог рассказал о подготовке к «взрывному» развитию ситуации с коронавирусом в России
На Украине опасаются, что число жертв коронавируса может быть катастрофическим
«Он вторую неделю болеет каким-то ОРВИ»: Жена летчика Ярошенко говорит, что он не получает помощь из-за коронавируса
Поиски летчика пропавшего над Черным морем истребителя Су-27 продолжаются
Обвиняемый в нападении на мечети в Новой Зеландии признал вину в убийстве 51 человека
Студентов российских вузов отправят на каникулы с 28 марта по 5 апреля
В Китае выявили 67 новых случаев заражения коронавирусом, все - ввозные
Трамп сомневается, что G20 утвердит общую стратегию борьбы с коронавирусом