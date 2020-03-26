На электроподстанции в Москве прогремел взрыв

26 Март 2020 2020-03-26T11:59:17+03:00

Все люди из здания были эвакуированы

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Утром в четверг, 26 марта, в Москве на электрической подстанции, которая расположена на Хорошевском шоссе, прогремел взрыв.

«В административном здании Ваганьковской подстанции на Хорошевском шоссе произошел взрыв в подвале», - передает ТАСС слова своего источника в экстренных службах.

Пока неизвестно, что могло послужить причиной взрыва. О пострадавших пока также не сообщается. Все люди из здания были эвакуированы.

Напомним, в 2016 на электроподстанции в центре Москвы вспыхнул пожар. Как выяснилось, на третьем этаже здания загорелись масляные трансформаторы. Площадь возгорания составила два квадратных метра. Чтобы локализовать пожар, потребовалось чуть более получаса. Ранее загорелась электроподстанция, питающая инновационный центр «Сколково». Площадь пожара составляет более ста квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU