Роскосмос не планирует переносить возвращение космонавтов с МКС на Землю из-за коронавируса

26 Март 2020 2020-03-26T14:23:09+03:00

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В Роскосмосе не собираются откладывать возвращение на Землю экипажа, который сейчас работает на Международной космической станции (МКС), из-за пандемии коронавируса и карантинных мер, которые сейчас действуют на территории Казахстана.

В госорпорации отметили, что не считают перенос возвращения космонавтов на Землю целесообразным. Так же специалисты отмечают, что в курсе всех ограничительных мер, которые сейчас действуют в Казахстане, но все вопросы решаются, передает сайт телеканала «Звезда».

«Но Роскосмос находится во взаимодействии с коллегами и рассматривает варианты решения проблемы» - подчеркнули в Роскосмосе.

Напомним, 17 апреля на Землю должны вернуться космонавты длительной экспедиции длительной экспедиции МКС-62. В состав экипажа входят россиянин Олег Скрипочка и американцы Эндрю Морган и Джессика Мейр.

Кроме того, 9 апреля на МКС в плановом порядке должны отправиться члены новой экспедиции - россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер и американец Кристофер Кэссиди. Перед полетом на орбиту все они проведут две недели на карантине, передает газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU