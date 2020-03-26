Андрей Турчак: механизм «народного бюджета» принесет ощутимую пользу людям

26 Март 2020 2020-03-26T15:36:36+03:00

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Об этом он заявил на заседании президиума генсовета ЕР.

Андрей Турчак рассказал, что закон о “народном бюджете” получил президентскую поддержку и уже прошел первое чтение в Госдуме, пишет kursdela.biz. Он также отметил, что ко второму чтению в проект внесли несколько поправок. По словам секретаря генсовета, текст документа будет определять единую правовую основу для реализации принципов “народного бюджета” по всей стране.

Турчак также заявил, что после вступления в силу закон должен начать приносить реальную пользу гражданам как можно скорее. Как сообщает сайт партии "Единая Россия", он попросил коллег иметь это в виду.

По закону о “народном бюджетировании” мнение граждан должно быть обязательно учтено при распределении местного бюджета. Благодаря ему люди смогут решить самые наболевшие проблемы в любом населенном пункте России. Жители начнут принимать непосредственное участие в проектах по строительству, благоустройству, ремонту городской инфраструктуры и другой работе, на которую правительство выделяет средства.

Стоит отметить, что практика инициативного, или, как его прозвали, “народного”, бюджетирования уже успешно применялась как минимум в 12 регионах России. Так, в Приморском крае жители выступили с инициативой проекта по благоустройству придомовых территорий “1000 дворов”, которую власти одобрили. В Удмуртии люди приняли участие в создании программ по строительству детских площадок, ремонту дорог и благоустройству территорий, на которые выделили бюджет в размере 150 млн рублей. В Ярославской области благодаря механизму “народного бюджета” граждане смогли отремонтировать актовый зал в школе, а в Тутаевском районе положить начало строительству школьного стадиона.

Касательно ремонта школ и дошкольных учреждений очень много заявок подается в Тульской области. Так, проект “народный бюджет” помог гражданам обустроить новые столовые и спортивные залы в Тульском центре образования № 8.

В Волгоградской области в прошлом году было реализовано почти 90 проектов на сумму около 150 млн рублей. В частности, провели капремонт кровли школы и Дома культуры в одном из сел региона, а также построили водонапорные башни в Руднянском районе.

А в Ставропольском крае за время реализации инициативного бюджетирования было отремонтировано почти 200 культурных объектов, благоустроено 186 общественных пространств, 106 спортивных объектов и 50 дорог местного значения. Всего в рамках “народного бюджета” был реализован 831 проект на общую сумму 2,11 млрд руб.

Напомним, депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект об инициативном бюджетировании, который был предложен “Единой Россией”. Он позволит жителям из любого населенного пункта России решать, на что будут потрачены средства из местного бюджета.