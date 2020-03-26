2020-03-26T17:31:39+03:00
В мире

Турецкий шеф-повар отдал все продукты со своего склада пострадавшим от пандемии коронавируса

В Турции коронавирус подтвержден у 2,5 тысяч человек
Юлия САЛЬНИКОВА
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Команда собрала коробки еды и отправилась по домам - раздаватьКоманда собрала коробки еды и отправилась по домам - раздаватьФото: Кадр видео
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В Турции туристический сезон из-за корогавируса не только отложен, но и вообще под угрозой срыва. В стране заражены больше 2,4 тысяч человек, 59 погибли. Отели и рестораны при них терпят убытки, но не все впадают в панику. Например, шеф-повар одного из ресторанов Бурак Оздемир решил помощь согражданам в это непростое время и отдал все продукты со своего склада нуждающимся: тем, кто пострадал от коронавируса, чьи близкие заболели, кто потерял работу.

- Любовь - вот что нас должно объединять,-написал в инстаграм Оздемир.

Весте с помощниками он заполнил множество коробок овощами, консервами, крупами. Все это команда шеф-повара, облачившись в защитные маски, отправилась раздавать прямо по домам.

В интернете поступок щедрого повара оценили по достоинству:

cznburakcznburak
Шеф-повар из Турции отдал продукты со склада нуждающимся во время пандемии коронавируса
652704 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Пусть будет больше таких людей как ты,-писали в комментариях на его странице люди.

Кстати, повар стал известен в Сети еще до этого поступка. Он прославился, делая гигантские порции еды: огромные гамбургеры, пироги на полстола, таких же размеров торты и салаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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