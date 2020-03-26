2020-03-26T18:11:33+03:00
Общество

Сябитова дала совет, как найти любовь во время карантина

Знаменитая сваха уверена, что время наступает самое подходящее
Елена АКИМОВА
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Роза Сябитова рассказала, как найти свою вторую половинку во время карантинаРоза Сябитова рассказала, как найти свою вторую половинку во время карантинаФото: Instagram.com
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Роза Сябитова знает толк в отношениях, а еще она всегда готова дать совет, как и где найти свою вторую половинку. Наступившее неспокойное время как никогда подходит для того, чтобы искать любовь. О том, как это сделать и на кого нужно обратить внимание, она рассказала Пятому каналу.

Искать постоянного партнера сегодня стоит через интернет, потому что встречи вживую сегодня таят в себе опасность.

В условиях вынужденной самоизоляции не стоит игнорировать сайты знакомств. Даже несмотря на большое количество мошенников. Главное, знакомясь на виртуальных площадках, соблюдать некоторые правила.

- Первое: не стоит долго переписываться. Достаточно два-три вопроса: Здравствуйте, Вася, Петя, Коля. Сразу задавайте вопрос: „Я за реальное знакомство. А вы за какое?“. Если желания сходятся, то стоит переходить в реальному общению, - советуют Сябитова.

Первое свидание можно провести по скайпу, но только из соображений безопасности. В другое время сваха настояла бы на личной встрече.

А у виртуального свидания будет ряд плюсов: не нужно покидать пределы дома, женщина останется в безопасности, да и времени на подготовку и сборы уйдет гораздо меньше.

- Ни одна женщина не отправится на свидание с грязной головой. Нужен маникюр и тд., а здесь полнейшая оптимизация всей истории. Поднакрасилась и все, - заключает сваха.

Общая с потенциальным кавалером стоит сразу задавать прямые вопросы, быть настойчивее и увереннее в себе. Именно от правильных вопросов зависит, какой будет рядом с вами партнер.

- Интересуйтесь кто он и чем занимается. В конце, концов, не лишним будет посмотреть паспорт. Будет большой отсев, но это того стоит. Зато тот, кто останется может быть адекватным человеком, - заключает Роза Сябитова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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