2020-03-26T18:31:33+03:00
Общество

Губернатор Тюменской области отправил на карантин по коронавирусу жителей старше 65 лет

В регионе всего два подтвержденных случая коронавируса, но больше 11 тысяч жителей вернулись из-за границы только за последние две недели [видео]
Юлия САЛЬНИКОВА
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Губернатор ввел единовременную денежную выплату пенсионерамГубернатор ввел единовременную денежную выплату пенсионерамФото: Кадр видео
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Губернатор Тюменской области Александр Моор принял решение ввести дополнительные ограничения в связи с распространением коронавируса. Он обратился к жителям в видеопослании, в котором напомнил, что в группе риска находятся пожилые люди и те, у кого есть хронические и серьезные заболевания: диабет, онкология. Это, конечно, не значит, что молодые и здоровые не болеют. Просто, в большинстве случаев, течение болезни у них значительно легче. Но в том и опасность - такие люди нарушают изоляцию и могут заражать других:

- На сегодняшний день у нас два человека, у которых лабораторно подтвержден анализ на коронавирус. Кто-то, возможно, скажет, что это мало и поводов для беспокойства нет. Но более 11 тысяч наших земляков за последние две недели вернулись в регион из-за границы. И продолжают возвращаться,- сказал глава региона. - Но давайте будем честными - большинство вернувшихся из-за границы безответственно относятся к соблюдению этого режима.

Губернатор подписал постановление о введении карантина с 28 марта по 10 апреля для всех жителей области старше 65 лет, а также для людей с хроническими заболеваниями. Он призвал близких людей помочь пенсионерам пережить эти дни - помочь с доставкой продуктов, держать с ними телефонную связь. За одинокими людьми позаботятся волонтеры и работники соцслужб.

- Я прекрасно понимаю, что находиться две недели у себя в квартире очень трудно психологически. Но это самая эффективная, необходимая, а главное - временная мера, - сказал губернатор.

Видеообращение Губернатора Тюменской области Александра Моора.

Он признался, что нет возможности следить за каждым, будет ли он соблюдать карантин. Но тут полагаются на пенсионеров, как на наиболее сознательных граждан.

Кроме того в помощь этой категории граждан в регионе вводят единовременную денежную выплату в размере 2 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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