Спортивные врачи объяснили, как карантин отразится на футболистах
Эксперты оценили как карантин отразится на российских футболистах. Многие уверены, что вынужденная передышка в спорте всегда имеет отрицательный эффект. Для футболистов, которые выбыли из игрового и тренировочного процесса, каждый день на вес золота. Многие не смогут вернуться в привычный режим.
Бывший врач клуба «Спартак» и сборной России Юрий Васильков уверен, что тренерскому штабу придётся начинать работу с нуля.
- Когда мы соберем спортсменов на поле, то будет как в басне Крылова «Лебедь, рак и щука». Никакой сыгранности, сплочённости в команде не будет. Мы увидим абсолютный ноль. Придется потратить много сил, чтобы расставить футболистов по местам, - говорит эксперт.
Ситуация усложняется еще тем, что недавно спортсмены вышли после продолжительной зимней паузы. Но нарушение игровых связей — это лишь одна сторона вопроса.
- Нужно сказать, что наименее проблематичная. Не исключаю повышенный риск травм и рецидивов старых повреждений. Также возможны превышение игрового веса и психологические проблемы игроков, связанные с длительной изоляцией, - комментирует NEWS.ru врач футбольного клуба ЦСКА (Москва) Шагабутдин Керимов.
Скорее всего, в сложившейся ситуации индивидуальные тренировки не помогут.
- Футбол — командный вид спорта, и ни одна индивидуальная программа не заменит полноценных тренировок команды, — заключил Керимов.
Ранее сообщалось, что чемпионат России по футболу прервали как минимум до 10 апреля из-за коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU
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