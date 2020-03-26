Спортивные врачи объяснили, как карантин отразится на футболистах

26 Март 2020 2020-03-26T19:20:53+03:00

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Эксперты оценили как карантин отразится на российских футболистах. Многие уверены, что вынужденная передышка в спорте всегда имеет отрицательный эффект. Для футболистов, которые выбыли из игрового и тренировочного процесса, каждый день на вес золота. Многие не смогут вернуться в привычный режим.

Бывший врач клуба «Спартак» и сборной России Юрий Васильков уверен, что тренерскому штабу придётся начинать работу с нуля.

- Когда мы соберем спортсменов на поле, то будет как в басне Крылова «Лебедь, рак и щука». Никакой сыгранности, сплочённости в команде не будет. Мы увидим абсолютный ноль. Придется потратить много сил, чтобы расставить футболистов по местам, - говорит эксперт.

Ситуация усложняется еще тем, что недавно спортсмены вышли после продолжительной зимней паузы. Но нарушение игровых связей — это лишь одна сторона вопроса.

- Нужно сказать, что наименее проблематичная. Не исключаю повышенный риск травм и рецидивов старых повреждений. Также возможны превышение игрового веса и психологические проблемы игроков, связанные с длительной изоляцией, - комментирует NEWS.ru врач футбольного клуба ЦСКА (Москва) Шагабутдин Керимов.

Скорее всего, в сложившейся ситуации индивидуальные тренировки не помогут.

- Футбол — командный вид спорта, и ни одна индивидуальная программа не заменит полноценных тренировок команды, — заключил Керимов.

Ранее сообщалось, что чемпионат России по футболу прервали как минимум до 10 апреля из-за коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU