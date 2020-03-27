Путин поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником

27 Март 2020 2020-03-27T10:24:01+03:00

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Сегодня, 27 марта, отмечается День войск национальной гвардии России. В связи с этим президент России Владимир Путин обратился к Росгвардии и поздравил с профессиональным праздником, а также поблагодарил за службу.

«Поздравляю вас с профессиональным праздником - днем войск национальной гвардии России. Благодарю вас за службу за решение сложных ответственных задач, которые стоят перед Росгвардией», - заявил российский лидер в своем обращении.

Глава государства поблагодарил Росгвардию за борьбу с терроризмом и экстремизмом, надежный контроль за оборотом оружия, охрану ключевых государственных объектов, обеспечение правопорядка и безопасности людей в ходе общественных мероприятий.

Путин отметил, что по каждому из этих направлений Росгвардии необходимо действовать «конструктивно», строго в рамках закона, а главное - ставить на первое место права и интересы граждан страны.

«Уверен, что только так, четко, слажено, надежно национальная гвардия будет действовать и впредь, последовательно повышая уровень подготовки (…) желаю сотрудникам Росгвардии успехов в службе, благополучия и всего самого доброго вашим родным и близком», - заключил президент.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769080" frameborder="0"></iframe> Поздравление Владимира Путина с Днём войск национальной гвардии России.

ИСТОЧНИК KP.RU