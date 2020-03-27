Путин поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником
Сегодня, 27 марта, отмечается День войск национальной гвардии России. В связи с этим президент России Владимир Путин обратился к Росгвардии и поздравил с профессиональным праздником, а также поблагодарил за службу.
«Поздравляю вас с профессиональным праздником - днем войск национальной гвардии России. Благодарю вас за службу за решение сложных ответственных задач, которые стоят перед Росгвардией», - заявил российский лидер в своем обращении.
Глава государства поблагодарил Росгвардию за борьбу с терроризмом и экстремизмом, надежный контроль за оборотом оружия, охрану ключевых государственных объектов, обеспечение правопорядка и безопасности людей в ходе общественных мероприятий.
Путин отметил, что по каждому из этих направлений Росгвардии необходимо действовать «конструктивно», строго в рамках закона, а главное - ставить на первое место права и интересы граждан страны.
«Уверен, что только так, четко, слажено, надежно национальная гвардия будет действовать и впредь, последовательно повышая уровень подготовки (…) желаю сотрудникам Росгвардии успехов в службе, благополучия и всего самого доброго вашим родным и близком», - заключил президент.
Поздравление Владимира Путина с Днём войск национальной гвардии России.
ИСТОЧНИК KP.RU