2020-03-27T11:02:20+03:00
Общество

В Роспотребнадзоре посоветовали не водить детей на детские площадки

Врач-инфекционист сообщила, что гулять со своим ребенком лучше в местах, «где не будет общения, где нет вероятности подхватить инфекцию»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Роспотребнадзоре посоветовали не водить детей на детские площадкиВ Роспотребнадзоре посоветовали не водить детей на детские площадкиФото: Евгения ГУСЕВА
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В период роста случаев заражения коронавирусом COVID-19 в России не стоит водить своего ребенка в места, где много других детей - в частности, на детские площадки. Такое заявление сделала руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологи Роспотребнадзора, врач-инфекционист Татьяна Руженцова.

«Детские площадки не стоит лишний раз посещать. Если ребенку тяжело сидеть дома, то выйти погулять можно, но только в тех местах, где нет других детей», - посоветовал она.

По ее словам, наиболее подходящие детские площадки - это те, которые находятся рядом с загородным домом или на приусадебном участке, «где не будет общения, где нет вероятности подхватить инфекцию». Татьяна Руженцова отметила, что в таких местах ребенок может находится один или с семьей, «без риска ненужных контактов».

Напомним, раннее в своем обращении к россиянам президент России Владимир Путин сообщил, что самый главный приоритет для государства - жизнь, здоровье и безопасность граждан. Он попросил граждан оставаться дома и объявил следующую неделю нерабочей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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