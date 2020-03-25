Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей
В своем обращении к россиянам президент сообщил, что будущая рабочая неделя будет выходной. С 28 марта по 5 апреля россияне будут оставаться дома, при этом заработная плата будет сохранена.
Это позволит снизить скорость распространения инфекции в стране.
- Аптеки, магазины, банки, транспорт и органы власти продолжат свою работу, - отметил президент.
Глава государства подчеркнул, что «длинные выходные нужны для того, чтобы снизить скорость распространения болезни».
Отдельно Владимир Путин призвал не надеяться на «русский авось».
- Давайте не будем поступать, полагаясь на наш русский авось. Иначе все, что происходит в других странах может произойти у нас, - подчеркнул президент.
Помимо этого в своем обращении глава государства поручил предусмотреть каникулы по потребительским и ипотечным кредитам в случае если заемщик оказался в сложной финансовой ситуации.
Прямая онлайн-трансляция выступления президента России ведется на сайте kp.ru
Путин: Объявляю следующую неделю нерабочей - с субботы 28 марта по 5 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU