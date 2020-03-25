Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей

25 Март 2020 2020-03-25T17:14:26+03:00

Президент объявил о предстоящих выходных, которые введены, чтобы не допустить распространения коронавируса в старне Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Выходные начнутся с 28 марта и продлятся до 5 апреля

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В своем обращении к россиянам президент сообщил, что будущая рабочая неделя будет выходной. С 28 марта по 5 апреля россияне будут оставаться дома, при этом заработная плата будет сохранена.

Это позволит снизить скорость распространения инфекции в стране.

- Аптеки, магазины, банки, транспорт и органы власти продолжат свою работу, - отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что «длинные выходные нужны для того, чтобы снизить скорость распространения болезни».

Отдельно Владимир Путин призвал не надеяться на «русский авось».

- Давайте не будем поступать, полагаясь на наш русский авось. Иначе все, что происходит в других странах может произойти у нас, - подчеркнул президент.

Помимо этого в своем обращении глава государства поручил предусмотреть каникулы по потребительским и ипотечным кредитам в случае если заемщик оказался в сложной финансовой ситуации.

Прямая онлайн-трансляция выступления президента России ведется на сайте kp.ru

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768714" frameborder="0"></iframe> Путин: Объявляю следующую неделю нерабочей - с субботы 28 марта по 5 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU