2020-03-27T11:03:28+03:00
Общество

Россияне стали тратить меньше денег на благотворительность

Если год назад добрыми делами занимались 57 процентов населения страны, то сейчас только 38
Елена АКИМОВА
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Россияне стали тратить меньше денег на благотворительностьРоссияне стали тратить меньше денег на благотворительностьФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Россияне стали меньше денег тратить на благотворительность. Если в прошлом году добрыми делами занимались 57 процентов населения страны, то сейчас направлять средства на помощь другим готовы только 38%. Это выяснили специалисты аналитического центра НАФИ.

Сократилось и число тех, кто помогает на регулярной основе. Падение произошло почти в два раза: с 47 до 25 процентов, пишет Российская газета.

Самыми активными участниками благотворительности остаются женщины. Если посмотреть общее число тех, кто занимается данным делом, то на прекрасную половину приходится 29%, на сильную – 20%.

Регулярно пожертвования совершают люди с высоким уровнем дохода, то есть те, кто могут, по личным оценкам, купить все что хотят. А еще добрые дела чаще в приоритете у людей с высшим образованием. Согласно опросу, на долю первой категории приходится 34%, второй – 30%.

В последние четыре года россияне все чаще выбирают помощь деньгами. На долю благотворительный банковских переводов приходится 23 процента. Для сравнения в 2016 году этот показатель был на уровне 10%.

Число тех, кто подает милостыню на улице, за этот же период сократилось более чем вдвое - с 70 процентов до 32 процентов в текущем.

Наиболее популярный способ благотворительности среди россиян – это передача вещей, одежды или продуктов (39%). СМС на короткий номер отправляют 32%, а ящиками для пожертвований пользуются 27%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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