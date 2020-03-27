2020-03-27T11:34:07+03:00
Общество

Около 500 российских туристов вернулись с Филиппин домой

У всех прибывших взяли анализы ан коронавирус
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Россию прибыл спецборт с туристами с ФилиппинВ Россию прибыл спецборт с туристами с ФилиппинФото: Иван ВИСЛОВ
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В столичном аэропорту Внуково приземлился спецборт, который привез на родину российских туристов с Филиппин. Всего в Россию вернулись порядка 500 путешественников, которые ранее, из-за закрытия границ, не могли улететь домой. Об этом сообщили в пресс-службе Ростуризма.

В ведомстве рассказали, что воздушное судно прибыло в пятницу, 27 марта, рано утром в 07:46. Всего на борту находилось 457 пассажиров.

Для решения вопроса о возвращении россиян на родину Ростуризм совместно с Росавиацией и МИД собрали данные оставшихся на Филиппинах туристов и организовали для них борт большой вместимости, передает Москва 24.

Кроме того ведомствам удалось урегулировать вопрос о возвращении россиян из ОАЭ. В Эмиратах остаются около двух тысяч российских отдыхающих. Сейчас прорабатывается вопрос о вывозе россиян из стран Латинской Америки, пишет сайт телеканала «Звезда».

У всех прибывших в российский аэропорт на месте берут тест на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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