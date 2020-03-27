Мишустин: Мы не бросим наших граждан, оставшихся за рубежом

27 Март 2020 2020-03-27T13:00:19+03:00

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Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российские власти не бросят россиян, оставшихся за рубежом, и обеспечат их возвращение домой. Более того, Росавиация также поможет иностранцам добраться из России на родину.

«Конечно, мы не бросим наших граждан, которые сейчас по разным причинам оказались за границей. Минтранс и МИД должны обеспечить их возвращение на родину, а Росавиация поможет также иностранцам, которые находятся в нашей стране, добраться до дома», - сообщил глава кабмина на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Как сообщал сайт kp.ru, с 27 марта Россия полностью прекратила авиасообщение c иностранными государствами в связи с опасностью распространения коронавируса COVID-19. Теперь выполняться будут только рейсы, связанные с вывозом россиян на родину и иностранцев – домой. Кабмин поручил Минтрансу и Росавиации с четверга, 26 марта, организовать досмотр всех граждан в аэропортах страны.

ИСТОЧНИК KP.RU