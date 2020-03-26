Правительство поручило полностью прекратить авиасообщение с иностранными государствами

26 Март 2020 2020-03-26T08:35:28+03:00

Ограничение не будет касаться лишь рейсов для вывоза россиян

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Правительство поручило Росавиации полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение в аэропорты иностранных государств и в обратном направлении в связи с распространением коронавируса. Ограничение должно вступить в силу с пятницы, 27 марта, и не будет касаться рейсов для вывоза россиян.

В поручении кабмина отмечается, что вывоз граждан должен осуществятся по спискам, предоставленным МИД РФ. Как сообщал сайт kp.ru, этот список внешнеполитическое ведомство должно подготовить до 26 марта.

Кроме того, правительство поручило Минтрансу и Росавиации с четверга, 26 марта, организовать досмотр всех граждан в аэропортах старены.

Напомним, из-за распространения коронавируса COVID-19 многие страны закрыли свои границы. В результате тысячи российских туристов «застряли» в государствах по всему миру. Накануне, правительство поручило Минтрансу привлечь силы Минобороны и МЧС для вывоза россиян государств с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Ведомство должно организовывать эвакуацию на основе информации, поступающей из МИД и Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU