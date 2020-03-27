2020-03-27T12:27:06+03:00
Общество

В полиции рассказали о новом виде мошенничества на фоне коронавируса

В ведомстве призывают не сообщать никому свои личные данные и номера банковских карт и счетов
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В полиции рассказали о новом виде мошенничества из-за коронавирусаВ полиции рассказали о новом виде мошенничества из-за коронавирусаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Московской полиции рассказали, как не стать жертвой мошенников, которые могут воспользоваться сложившейся ситуацией с коронавирусом. В пресс-службе ГУ МВД РФ по городу Москве отметили, что преступники могут использовать новые методы выманивания денег.

«В сложившейся эпидемиологической обстановке мошенники могут использовать различные приемы в целях хищения денежных средств», - цитирует сообщение ведомства сайт телеканала «Звезда».

В полиции добавили, что преступники могут писать сообщения или звонить по телефону, рассказывать о несуществующей болезни собеседника или его родственников. В этом случае стражи порядка напоминают, что ни в коем случае нельзя никому называть данные своей банковской карты и другие личные данные.

«Ни при каких обстоятельствах не сообщать реквизиты своих банковских счетов и карт, код с оборотной стороны карты, а также пароли, приходящие в виде СМС-сообщений», - рекомендуют в полиции.

Также в ведомстве призвали не переводить свои деньги на счета и телефоны, которые могу озвучивать злоумышленики. Если собеседник называется представителем какой-то организации, лучше положить трубку и перезвонить в указанную организацию. Также не следует ни под каким предлогом пускать в свою квартиру посторонних людей. Передает газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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