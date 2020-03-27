Психологи рассказали, как справиться со страхом перед коронавирусом
Специалисты Московской городской службы психологической помощи ежедневно принимают сотни обращений от людей, которых пугает ситуация с распространением коронавирусной инфекции. В каждом отдельном случае специалисты стараются давать индивидуальные рекомендации. Однако завсектором службы Екатерина Шапурова смогла подобрать один универсальный совет, который поможет не падать духом.
«В большинстве случаев страх - плод наших фантазий. Мы, прежде всего, боимся того, что еще не случилось. Поэтому стоит порекомендовать жить здесь и сейчас. Радоваться тому, что мы здоровы», - цитирует эксперта «Российская газета».
Шапурова рассказала, что люди часто обращаются еще с проблемами, вызванными режимом самоизоляции. Многие сталкиваются с конфликтами в семье, иногда у детей, долго остающихся дома, меняется поведение. В этой ситуации эксперт рекомендует помнить, что в конфликте всегда виноваты обе стороны, и проявлять терпимость к происходящему.
ИСТОЧНИК KP.RU
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