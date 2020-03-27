Стало известно, как поменялась загруженность дорог в Москве на фоне коронавируса

27 Март 2020 2020-03-27T14:02:48+03:00

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Аналитики Яндекс.Карт изучили, как карантин и рекомендации сидеть дома повлияли на загруженность московских дорог.

Первый вывод, к которому они пришли - существенно сократилось количество машин. Это доказывает и уровень пробок, который на этой неделе только один раз, в четверг вечером, поднялся выше шести баллов. Для сравнения: в предыдущие две недели не было ни одного рабочего дня с пробками ниже семи баллов.

А в первой половине прошлой недели дороги и вовсе были перегружены больше обычного. Особенно тяжелым оказался вечер вторника, 17 марта. Тогда сильно участились поездки в большие продуктовые магазины. об этом говорит статистика Яндекс.Навигатор .Дорожная ситуация начала улучшаться к четвергу, 19 марта.

Второе немаловажное изменение - водители стали чаще платить на АЗС через Яндекс.Навигатор, не выходя из машины.

Пешеходы также стали гораздо меньше передвигаться по городу. От общественного транспорта граждане тоже предпочитают отказаться. Так, недельное количество построенных маршрутов в Яндекс.Метро сократилось на 45% по сравнению с прошлой неделей. На остальных видах общественного транспорта сокращение составило 25%.

ИСТОЧНИК KP.RU