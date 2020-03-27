2020-03-27T18:03:38+03:00
Здоровье

Кардиооборудование «Швабе» поможет в период пандемии

С распространением COVID-19 в зоне особого риска оказались люди с заболеваниями сердца. Для профилактики этих болезней и предупреждения развития осложнений Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех увеличит поставки корректоров артериального давления АВР-051
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

«По оперативным данным Минздрава России и кризисного центра Всемирной организации здоровья, именно заболевания сердечно-сосудистой системы сегодня остаются одной из главных причин смертности от коронавирусной инфекции во всем мире. Поэтому распространение нового вируса несет в себе угрозу для жизни большого количества людей. Холдинг “Швабе” как разработчик, производитель и поставщик российской медтехники различного назначения в настоящее время рассматривает возможность увеличения поставок персональных медицинских устройств для обеспечения населения. Важно, что поставляемый нами корректорартериального давления АВР-051 помимо своей основной функции также поможет улучшитьобщее самочувствие и эмоциональное состояние, что имеет большое значение в условиях пандемии», – рассказал заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин.

«Сегодня как никогда важно ответственное отношение к собственному здоровью. Особо внимательными должны быть пожилые люди, у которых на фоне ослабленных защитных сил организма наблюдается склонность к переживаниям, мнительности и беспокойствам, что впоследствии негативно сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы. Постоянный контроль и своевременная профилактика возможных заболеваний сердца – ключевая задача в этот период», – отметил президент Российского научного медицинского общества терапевтов (РНМОТ) Анатолий Мартынов.

В результате многочисленных клинических исследований АВР-051 доказал свою эффективность и безопасность для нормализации артериального давления, уменьшения воздействия стрессовых факторов и улучшения самочувствия пациентов. В России корректор представляет Холдинг «Швабе», в арсенале которого также имеется широкая линейка других разработок для диагностики заболеваний сердца.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Минздраве рассказали, когда закончится пандемия коронавируса в России
Российским полярникам в Антарктиде запретили посещать коллег из-за коронавируса
Нефть марки Brent подешевела до 24,25 долларов за баррель
В Самаре выписали из больницы первого больного коронавирусом
Министр здравоохранения в TikTok рассказал, можно ли ходить в баню во время распространения коронавируса
"Может быть родится новый Пушкин?": Министр здравоохранения посоветовал заняться творчеством на нерабочей неделе
Министр здравоохранения: с пожилыми родственниками лучше контактировать дистанционно
Министр здравоохранения РФ: Раньше инфекция была завозная, а сейчас коронавирус внутри страны
Кардиооборудование «Швабе» поможет в период пандемии
Михаил Мурашко в прямом эфире TikTok рассказал про новые методические рекомендации минздрава
Министр здравоохранения в прямом эфире TikTok - о нерабочей неделе: "Наша задача - взять режим тишины"
Депутаты поддержали поправки о штрафах в 1 миллион рублей за нарушение карантина
Сергей Лавров по телефону обсудил с Ле Дрианом ситуацию по борьбе с коронавирусом
За работавшими с "коронавирусными" пациентами врачами установят наблюдение
Глава Минздрава Британии Мэтт Хэнкок заразился коронавирусом
Глава МЧС призвал россиян быть бдительными на нерабочей неделе