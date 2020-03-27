Кардиооборудование «Швабе» поможет в период пандемии

27 Март 2020 2020-03-27T18:03:38+03:00

С распространением COVID-19 в зоне особого риска оказались люди с заболеваниями сердца. Для профилактики этих болезней и предупреждения развития осложнений Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех увеличит поставки корректоров артериального давления АВР-051

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«По оперативным данным Минздрава России и кризисного центра Всемирной организации здоровья, именно заболевания сердечно-сосудистой системы сегодня остаются одной из главных причин смертности от коронавирусной инфекции во всем мире. Поэтому распространение нового вируса несет в себе угрозу для жизни большого количества людей. Холдинг “Швабе” как разработчик, производитель и поставщик российской медтехники различного назначения в настоящее время рассматривает возможность увеличения поставок персональных медицинских устройств для обеспечения населения. Важно, что поставляемый нами корректорартериального давления АВР-051 помимо своей основной функции также поможет улучшитьобщее самочувствие и эмоциональное состояние, что имеет большое значение в условиях пандемии», – рассказал заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин.

«Сегодня как никогда важно ответственное отношение к собственному здоровью. Особо внимательными должны быть пожилые люди, у которых на фоне ослабленных защитных сил организма наблюдается склонность к переживаниям, мнительности и беспокойствам, что впоследствии негативно сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы. Постоянный контроль и своевременная профилактика возможных заболеваний сердца – ключевая задача в этот период», – отметил президент Российского научного медицинского общества терапевтов (РНМОТ) Анатолий Мартынов.

В результате многочисленных клинических исследований АВР-051 доказал свою эффективность и безопасность для нормализации артериального давления, уменьшения воздействия стрессовых факторов и улучшения самочувствия пациентов. В России корректор представляет Холдинг «Швабе», в арсенале которого также имеется широкая линейка других разработок для диагностики заболеваний сердца.