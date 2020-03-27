Российским полярникам в Антарктиде запретили посещать коллег из-за коронавируса
В Антарктиде на всех российских станциях, включая базы зарубежных полярников, ввели ограничения на взаимопосещение.
Все объекты продолжают работать в штатном режиме, взаимодействуя при помощи средств связи и интернет.
- На станциях не введен режим карантина, есть взаимный запрет посещения с персоналом других станций, которые находятся неподалеку, в том числе, иностранных. Работа исследователей продолжается, - сообщили в пресс-службе Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) ТАСС.
По словам собеседницы, среди россиян в Антарктиде нет ни одного заболевшего. Сроки действия такого режима взаимодействия полярников не уточняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU