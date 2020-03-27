2020-03-27T19:13:56+03:00
Общество

Российским полярникам в Антарктиде запретили посещать коллег из-за коронавируса

инфицированных covid-19 россиян на станциях нет
Юлия Кекова
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В Антарктиде на всех российских станциях, включая базы зарубежных полярников, ввели ограничения на взаимопосещение.

Все объекты продолжают работать в штатном режиме, взаимодействуя при помощи средств связи и интернет.

- На станциях не введен режим карантина, есть взаимный запрет посещения с персоналом других станций, которые находятся неподалеку, в том числе, иностранных. Работа исследователей продолжается, - сообщили в пресс-службе Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) ТАСС.

По словам собеседницы, среди россиян в Антарктиде нет ни одного заболевшего. Сроки действия такого режима взаимодействия полярников не уточняются.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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