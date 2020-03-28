Экономика Германии выдержит только два месяца карантина

28 Март 2020 2020-03-28T04:19:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Экономика Германии сможет выдержать только два месяца при карантине, вызванном коронавирусом, заявил президент Института экономических исследований имени Лейбница в Галле Райнт Гропп газете Mitteldeutsche Zeitung.

Экономист считает, что изолирование Германии на более долгий срок приведёт к "драматическим последствиям". Он прогнозирует ежемесячное падение ВВП страны на 3% и отмечает, что из-за кумулятивного эффекта за два месяца ВВП упадёт на 10%, а за три месяца снижение этого показателя станет ещё больше.

Специалист призвал к применению более "щадящих мер" в борьбе с коронавирусом. Райнт считает, что здоровым людям следует работать, больным оставаться на лечении, а группе риска - людям старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями - сохранить максимальную изоляцию.

Экономист отметил важность следования советам медиков, однако считает, что последствия ущерба для экономики могут также отразиться на здоровье населения и потребовать привлечения больших средств для восстановления.

ИСТОЧНИК KP.RU