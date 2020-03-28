2020-03-28T06:39:41+03:00
Общество

Роспотребнадзор призвал не гулять с детьми из-за коронавируса

Следует полностью исключить посещение площадок и парков
Ася КУЗНЕЦОВА
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В Ростпотребнадзоре советуют избегать посещение общественных мест, в том числе и детских площадок, парковВ Ростпотребнадзоре советуют избегать посещение общественных мест, в том числе и детских площадок, парковФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Роспотребнадзоре родителей призвали исключить контакты детей с другими людьми и вообще не выходить из дома, чтобы максимально снизить риск заражения коронавирусом.

В ведомстве рекомендуют совершать прогулки только во дворе частного дома или в лесу и соблюдать условия изоляции. Также специалисты считают, что детям не следует выходить из дома. При соблюдении такого режима, помещение должно быть регулярно проветриваемым, а уборку надо проводить с дезинфицирующими средствами. Ими стоит обрабатывать и продукты после доставки домой.

В Ростпотребнадзоре советуют избегать посещение общественных мест, в том числе и детских площадок, парков.

- Перед вынужденным выходом из квартиры ребёнку по возможности нужно объяснить, что за пределами квартиры нельзя прикасаться руками к лицу и к каким-либо предметам... После возвращения домой необходимо обработать руки дезинфицирующим средством, снять одежду, тщательно с мылом помыть руки и другие открытые участки кожи, особо обратив внимание на лицо, прополоскать рот, аккуратно промыть нос (неглубоко), - сказано в сообщении ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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