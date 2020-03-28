2020-03-28T07:01:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Эпидемиолог назвал сроки наступления пика распространения коронавируса в России

Темпы эпидемии среди россиян зависят от соблюдения режима изоляции
Ася КУЗНЕЦОВА
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Число заболевших коронавирусом россиян увеличится в течение двух недель, а темпы сокращения эпидемии в России сильно зависят от соблюдения изоляцииЧисло заболевших коронавирусом россиян увеличится в течение двух недель, а темпы сокращения эпидемии в России сильно зависят от соблюдения изоляцииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Число заболевших коронавирусом россиян увеличится в течение двух недель, а темпы сокращения эпидемии в России сильно зависят от соблюдения изоляции, считает Ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Николай Малышев.

- Сейчас везут россиян из-за границы, где они довольно много общались с местным населением и между собой, вполне возможно еще будут завозы инфекции. И в течение ближайших двух недель будут выявлены случаи заболеваний, - рассказал Малышев в беседе с НСН.

Также главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что, по его мнению, пик эпидемии произойдёт на будущей неделе.

- Пока прирост заболеваемости есть, я думаю, пик придется на середину-конец следующей недели, - заявил Проценко.

- Сейчас очень много предсказаний и пророчеств. Хорошо, когда живем в одной стране и представляем ситуацию, а ведь мы живем на Земле, где полным полно всего. Очень многое зависит от изоляции, - рассказал Малышев о прогнозах на завершению эпидемии в России.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил что распространение коронавируса пойдет на спад в конце апреля - начале мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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