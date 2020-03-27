В Минздраве рассказали, когда закончится пандемия коронавируса в России
Главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил что распространение коронавируса пойдет на спад в конце апреля - начале мая.
- Основной механизм передачи — воздушно-капельный и активность эпидемического процесса существенно снижается в теплое время года, - приводят его слова "Известия".
Брико пояснил, что коронавирус относится к группе острых респираторных инфекций. Их активность повышается в осенне-зимний период, а в более теплый - понижается. Однако проблема заключается в том, что вирус до сих пор является малоизученным.
Николай Брико также усомнился в пессимистичных прогнозах некоторых специалистов о том, что коронавирусом переболеет большая часть населения планеты. По его мнению, такой вариант представляется маловероятным из-за мер, которые принимаются правительствами различных стран.
Напомним, по состоянию на 27 марта в России зафиксировано 1036 случаев заболевания коронавирусом. 3 человек скончались, при этом, 45 человек смогли полностью излечиться, следует из данных сайта стопкоронавирус.рф.
ИСТОЧНИК KP.RU