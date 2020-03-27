2020-03-27T19:15:14+03:00
Коронавирус Covid-19

В Минздраве рассказали, когда закончится пандемия коронавируса в России

По мнению главного эпидемиолога Николая Брико, распространение болезни должно пойти на спад в конце апреля - начале мая
Анастасия ЗЫРЯНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Главный эпидемиолог Минздрава дал прогноз по активности COVID-19 в РФГлавный эпидемиолог Минздрава дал прогноз по активности COVID-19 в РФФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил что распространение коронавируса пойдет на спад в конце апреля - начале мая.

- Основной механизм передачи — воздушно-капельный и активность эпидемического процесса существенно снижается в теплое время года, - приводят его слова "Известия".

Брико пояснил, что коронавирус относится к группе острых респираторных инфекций. Их активность повышается в осенне-зимний период, а в более теплый - понижается. Однако проблема заключается в том, что вирус до сих пор является малоизученным.

Николай Брико также усомнился в пессимистичных прогнозах некоторых специалистов о том, что коронавирусом переболеет большая часть населения планеты. По его мнению, такой вариант представляется маловероятным из-за мер, которые принимаются правительствами различных стран.

Напомним, по состоянию на 27 марта в России зафиксировано 1036 случаев заболевания коронавирусом. 3 человек скончались, при этом, 45 человек смогли полностью излечиться, следует из данных сайта стопкоронавирус.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Москве скончался четвертый пациент с коронавирусом
Северная Македония присоединилась к НАТО
В Родительском комитете оценили решение о переносе ЕГЭ
Банк ПСБ объявил о кредитных каникулах для малого и среднего бизнеса
Глава Минздрава рассказал о влиянии климата на распространение коронавируса
Ford запускает бесплатные онлайн-курсы безопасного вождения
Диетолог рассказала, как не поправиться на карантине
ПФР досрочно перечислил банкам и "Почте России" деньги для пенсий за апрель
В Минздраве рассказали, когда закончится пандемия коронавируса в России
Российским полярникам в Антарктиде запретили посещать коллег из-за коронавируса
Нефть марки Brent подешевела до 24,25 долларов за баррель
В Самаре выписали из больницы первого больного коронавирусом
Министр здравоохранения в TikTok рассказал, можно ли ходить в баню во время распространения коронавируса
"Может быть родится новый Пушкин?": Министр здравоохранения посоветовал заняться творчеством на нерабочей неделе
Министр здравоохранения: с пожилыми родственниками лучше контактировать дистанционно
Министр здравоохранения РФ: Раньше инфекция была завозная, а сейчас коронавирус внутри страны
Кардиооборудование «Швабе» поможет в период пандемии
Михаил Мурашко в прямом эфире TikTok рассказал про новые методические рекомендации минздрава
Министр здравоохранения в прямом эфире TikTok - о нерабочей неделе: "Наша задача - взять режим тишины"
Депутаты поддержали поправки о штрафах в 1 миллион рублей за нарушение карантина
Сергей Лавров по телефону обсудил с Ле Дрианом ситуацию по борьбе с коронавирусом
За работавшими с "коронавирусными" пациентами врачами установят наблюдение
Глава Минздрава Британии Мэтт Хэнкок заразился коронавирусом
Глава МЧС призвал россиян быть бдительными на нерабочей неделе