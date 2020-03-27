В Минздраве рассказали, когда закончится пандемия коронавируса в России

27 Март 2020 2020-03-27T19:15:14+03:00

По мнению главного эпидемиолога Николая Брико, распространение болезни должно пойти на спад в конце апреля - начале мая

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Главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил что распространение коронавируса пойдет на спад в конце апреля - начале мая.

- Основной механизм передачи — воздушно-капельный и активность эпидемического процесса существенно снижается в теплое время года, - приводят его слова "Известия".

Брико пояснил, что коронавирус относится к группе острых респираторных инфекций. Их активность повышается в осенне-зимний период, а в более теплый - понижается. Однако проблема заключается в том, что вирус до сих пор является малоизученным.

Николай Брико также усомнился в пессимистичных прогнозах некоторых специалистов о том, что коронавирусом переболеет большая часть населения планеты. По его мнению, такой вариант представляется маловероятным из-за мер, которые принимаются правительствами различных стран.

Напомним, по состоянию на 27 марта в России зафиксировано 1036 случаев заболевания коронавирусом. 3 человек скончались, при этом, 45 человек смогли полностью излечиться, следует из данных сайта стопкоронавирус.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU