В Москве состоится Всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена»

28 Март 2020 2020-03-28T11:24:02+03:00

«Большая перемена» - это конкурс, ориентированный на школьников 8-10 классов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Миссия конкурса – помочь каждому ребенку раскрыть свои способность и открыть двери в будущее

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«Большая перемена» - это конкурс, ориентированный на школьников 8-10 классов, который дает возможность ученикам проявить себя, показать свои уникальные таланты и личные интересы, говорится в поступившем в kp.ru пресс-релизе.

Всероссийский конкурс, организованный АНО «Россия – страна возможностей», проектом «ПроеКТОриЯ» и Российским движением школьников, призван помочь детям раскрыть способности, которые не попадают в стандартную систему школы и олимпиады.

Финалисты соревнования получат гарантированную оплату обучения в ВУЗе, до пяти баллов к личному портфолио достижений, тур в международный детский центр Артек и возможность отправиться в путешествие по России. Первые 20 учебных заведений получат финансовую поддержку. В рамках «Большой перемены» ученики пройдут тестирования на интеллект, логику и профориентацию, смогут получить рекомендации специалистов в финансовой, научной, образовательной и иных сферах деятельности.

Официальный партнер Конкурса - Mail.ru Group. Участники могут зарегистрироваться на официальном портале конкурса БольшаяПеремена.дети с 28 марта по 22 июня текущего года.

Прямая трансляция презентации «Большой перемены» будет доступна в сообществе «Большая перемена» в социальной сети «Вконтакте».

Место и время проведения конкурса: Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», комплекс «Точка рождения инноваций», Ленинский проспект, д. 6/7

Время начала мероприятия: 13:00

ИСТОЧНИК KP.RU