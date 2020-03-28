Число заболевших коронавирусом в мире превысило 570 тысяч

28 Март 2020 2020-03-28T23:40:49+03:00

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило 570 тысяч Фото: REUTERS

Скончались уже больше 26 тысяч человек

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Всемирная организация здравоохранения сообщила, что число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило 570 тысяч и составляет 571 678 человек, из них 62 514 выявлены только за последние сутки. Умерли от коронавируса, по данным ВОЗ, 26 494 человека. 3 159 пациентов скончались за 28 марта.

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса в мире. На тот момент количество заболевших коронавирусом составляло 121 841 случай, а жертвами к 11 марта стали 66 749 человек.

- Пандемия - это не слово, которое можно использовать легкомысленно или небрежно. Это слово, которое при неправильном использовании может вызвать необоснованный страх или неоправданное признание того, что борьба окончена, что приводит к ненужным страданиям и смерти, - сообщил тогда Генеральный директора ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в Twitter организации.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Москве от коронавируса вылечились 10 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU