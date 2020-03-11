2020-03-11T20:03:29+03:00
В мире

ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса в мире

Масштабы распространения вируса уже не могут характеризоваться как эпидемия.
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса нового типа в мире. Масштабы распространения вируса уже не могут характеризоваться как эпидемия.

«Пандемия - это не слово, которое можно использовать легкомысленно или небрежно. Это слово, которое при неправильном использовании может вызвать необоснованный страх или неоправданное признание того, что борьба окончена, что приводит к ненужным страданиям и смерти», - говорится в сообщении Гендиректора ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в Twitter.

Гебрейесус заявил, что организация «каждый день призывает страны принять срочные и агрессивные меры», но при этом, найти правильный баланс между защитой населения от коронавируса COVID-19 и реализацией других ключевых задач.

По его словам, если государство проводят тесты, обрабатывают помещения, изолируют зараженных, отслеживают людей, которые контактировали с больными, в таком случае может предотвратить масштабного распространения пандемии.

По последним данным, в мире 121 841 случаев заражения коронавирусом нового типа. При этом выздоровели уже 66 749. В России зафиксировано 28 случаев заражения. В стране проводят все необходимые меры профилактики. В Москве, где выявлено больше всего случаев заражения , 5 марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении в столице режима повышенной готовности, также обязал всех работодателей организовать измерение температуры сотрудников и содействовать тем работникам, которым показан режим карантина на дому.

ИСТОЧНИК KP.RU

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