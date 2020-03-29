2020-03-29T03:01:27+03:00
Спорт

Экс-вратарь сборной Турции по футболу госпитализирован с коронавирусом

О заражении Рюштю Речбера сообщила его жена
Ася КУЗНЕЦОВА
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Бывший вратарь «Барселоны» и сборной Турции Рюштю Речбер заболел коронавирусомБывший вратарь «Барселоны» и сборной Турции Рюштю Речбер заболел коронавирусомФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Турции госпитализировали с коронавирусом бышвего вратаря сборной по футболу Рюштю Речбера. Жена спортсмена рассказала в своём Instagram, что из всей семьи заболел только он, а симптомы проявились внезапно.

- - Моя единственная просьба - чтобы люди были более ответственными к принятым мерам. Мой анализ и моих сына и дочери дали отрицательный результат, и только у мужа - положительный. Поэтому мы находимся дома и у нас нет разрешения на посещение. Самое сложное для нас - не быть с ним. Но я доверяю богу и турецким врачам, - добавила Исил Речбер после сообщения о заболевании 47-летнего мужа.

Рюштю Речбер стал в 2002 году бронзовым призёром Чемпионата мира, а также является рекордсменом по числу игр в составе сборной Турции, став игроком 120 матчей. Речбер также выступал за команды Турции "Антальяспор", "Фенербахче" и "Бешикташ", а также за испанскую "Барселону".

ИСТОЧНИК KP.RU

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