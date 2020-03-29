Солист "Little Big" исполнил на кухне "карантинную" версию своей песни

29 Март 2020 2020-03-29T05:29:49+03:00

Группа Little Big должна была представлять Россию на "Евровидении-2020" в Роттердаме с песней Uno. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

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Лидер группы Little Big Илья Прусикин представил в своём Instagram "карантинную" версию песни I’m ok (Я в порядке).

На опубликованном ролике Прусикин на своей кухне достаёт из контейнера термометр и отбивает по нему ритм песни, напевая текст под аккомпанимент двух мужчин, играющих на пластиковой бутылке и стеклянных стаканах с водой.

"Little Big - I’m ok, quarantine version", - подписал ролик Илья Прусикин.

Напомним, российская группа Little Big с песней Uno была выбрана представителем России на международном музыкальном конкурсе Евровидение-2020 в Роттердаме, но конкурс был отменён из-за распространения коронавируса в мире. Российский коллектив посчитал отмену Евровидения единственным правильным решением. Позже оргкомитет Евровидения объявил о своём решении, что все выбранные музыканты примут участие в конкурсе в следующем году, но уже с новыми песнями.

Little Big - Uno - Russia - Official Music Video - Eurovision 2020.Видео: официальный аккаунт "Евровидения" на Youtube

ИСТОЧНИК KP.RU