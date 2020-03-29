2020-03-29T08:57:58+03:00
Общество

Рошаль рассказал, как не заразиться коронавирусом при походе в магазин

При вынужденном выходе из дома за продуктами нужно соблюдать ряд правил
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments8
Леонид Рошаль дал совет, как не заразиться вирусомЛеонид Рошаль дал совет, как не заразиться вирусомФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль, дал советы россиянам, как не заразиться коронавирусом при походе в магазин. Известно, что сам вирус может жить несколько часов, а при благоприятных условиях и несколько дней, на предметах.

- В магазинах используйте перчатки, когда берете тележку. В общественных туалетах используйте салфетки или кусочек туалетной бумаги, когда нужно спустить воду или открыть дверь,- сообщил он РИА Новости.

Не менее важно уделять внимание не только чистоте рук, но и предмету, которого мы чаще всего касаемся руками - телефону. Гаджеты, как и руки, нужно регулярно протирать специальным антисептиком, мыть чехлы от телефона, вытирать экран.

Леонид Рошаль советует россиянам не контактировать с теми, у кого есть признаки респираторного заболевания, пусть даже это обычное ОРВИ.

- По возможности соблюдать дистанцию друг от друга до полутора-двух метров, меньше обниматься и целоваться при встречах, - сказал доктор.

В Китае врачи советуют жителям мыть не только руки после прихода с улицы, но и нос.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Анита Цой заявила, что Лещенко из-за коронавируса находится в опасной ситуации
Возвращающихся из Армении россиян не пустили через границу Грузии
Рошаль рассказал, как не заразиться коронавирусом при походе в магазин
Китайский медик рассказал, как защититься от коронавируса кроме мытья рук и маски
За сутки в больницу в Коммунарке поступили 12 новых пациентов
Джонсон обратился с письмом к нации в связи с коронавирусом»: «Всё будет хуже»
У выгуливающего собак королевы Великобритании лакея обнаружили коронавирус
В США подтвердили первую смерть младенца от коронавируса
Вирусолог спрогнозировал пик распространения коронавируса в России
Жена премьер-министра Канады сообщила, что вылечилась от коронавируса
В Москве 29 марта ожидается перепад температуры в 17 градусов
МОК и Япония определились с новой датой Олимпиады в Токио
Минобороны Японии рассмотрит связь между пуском ракет КНДР и коронавирусом
Солист "Little Big" исполнил на кухне "карантинную" версию своей песни