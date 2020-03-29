Рошаль рассказал, как не заразиться коронавирусом при походе в магазин

29 Март 2020 2020-03-29T08:57:58+03:00

При вынужденном выходе из дома за продуктами нужно соблюдать ряд правил

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Президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль, дал советы россиянам, как не заразиться коронавирусом при походе в магазин. Известно, что сам вирус может жить несколько часов, а при благоприятных условиях и несколько дней, на предметах.

- В магазинах используйте перчатки, когда берете тележку. В общественных туалетах используйте салфетки или кусочек туалетной бумаги, когда нужно спустить воду или открыть дверь,- сообщил он РИА Новости.

Не менее важно уделять внимание не только чистоте рук, но и предмету, которого мы чаще всего касаемся руками - телефону. Гаджеты, как и руки, нужно регулярно протирать специальным антисептиком, мыть чехлы от телефона, вытирать экран.

Леонид Рошаль советует россиянам не контактировать с теми, у кого есть признаки респираторного заболевания, пусть даже это обычное ОРВИ.

- По возможности соблюдать дистанцию друг от друга до полутора-двух метров, меньше обниматься и целоваться при встречах, - сказал доктор.

В Китае врачи советуют жителям мыть не только руки после прихода с улицы, но и нос.

ИСТОЧНИК KP.RU