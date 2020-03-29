Китайский медик рассказал, как защититься от коронавируса кроме мытья рук и маски
Почти половина населения мира находится в режиме изоляции из-за коронавируса, у одних это строгий карантин, у других - рекомендованный. Но полностью избежать выхода из дома не получится - нужно покупать продукты и товары первой необходимости. Китайские врачи, которые первыми столкнулись с коронавирусом, смогли чуть лучше коллег изучить, как ведет себя вирус, и как от него защищаться.
Список основных правил для того, чтобы не заразиться, они дополнили еще одним. Так, к обязательному мытью рук не менее 20 секунд, а также ношению маски в местах скопления людей, нужно добавить промывание носа:
- Нос - "ворота" дыхательных путей, в нем легко может удерживаться грязь. В полости носа, как пояснил Хайин, есть волосы в ноздрях и многочисленные складки слизистой оболочки, в которых скапливается пыль, микроорганизмы и вирусы,- рассказал фармацевт аптеки третьей больницы Пекинского медицинского университета Ван Хайин рассказал изданию "Хуаньцю шибао".
В среднем, делать промывание носа нужно раз в день, сразу после возвращения с улицы. Если выходить приходится чаще, то соответственно, нос промывать тоже нужно каждый раз по приходу домой.
ИСТОЧНИК KP.RU