2020-03-29T10:59:44+03:00
Общество

Ивлеева на одиннадцатый день изоляции перечислила плюсы от карантина

Телеведущая продолжает рассказывать подписчикам в инстаграм, как проходит ее изоляция
Юлия САЛЬНИКОВА
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Телеведущая пытается извлечь максимум пользы от пребывания домаТелеведущая пытается извлечь максимум пользы от пребывания домаФото: Instagram.com
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Известная блогер и телеведущая Настя Ивлеева назвала плюсы от нахождения дома в связи с пандемией коронавируса. ее карантин длится уже 11 дней. Все это время она находится дома согласно предписанию. Напомним, все прибывшие в Россию из других стран люди должны две недели находиться в изоляции, не покидать дома и не посещать общественные места. ТАкой же запрет установлен и на тех, кто контактировал с зараженными.

На 11 день изоляции Анастасия решила, что в уединении есть плюсы, хотя, чем дольше длится карантин, тем больше "прошлая жизнь кажется сном":

-В вообще, плюсы от такой изоляции определено есть! -написала телеведущая в инстаграм. - Возможность выполнить хоть раз в жизни свой новогодний список планов на год: выучить язык, похудеть или пожирнеть, прочитать книги, написать сценарий к оскороносному кино, приготовить топ 10 блюд из гречки.

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Настя Ивлеева назвала плюсы от карантина
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Она посоветовала подписчикам воспользоваться этим временем, чтобы навести порядок в документах или гардеробе, и выразила уверенность, что с этим "мы справимся".

Другие российские звезды, оказавшиеся на карантине, также делятся в соцсетях впечатлениями от пребывании в одиночестве.

Настя Ивлеева качает ягодицы на карантине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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