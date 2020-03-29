Ивлеева на одиннадцатый день изоляции перечислила плюсы от карантина

29 Март 2020 2020-03-29T10:59:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Известная блогер и телеведущая Настя Ивлеева назвала плюсы от нахождения дома в связи с пандемией коронавируса. ее карантин длится уже 11 дней. Все это время она находится дома согласно предписанию. Напомним, все прибывшие в Россию из других стран люди должны две недели находиться в изоляции, не покидать дома и не посещать общественные места. ТАкой же запрет установлен и на тех, кто контактировал с зараженными.

На 11 день изоляции Анастасия решила, что в уединении есть плюсы, хотя, чем дольше длится карантин, тем больше "прошлая жизнь кажется сном":

-В вообще, плюсы от такой изоляции определено есть! -написала телеведущая в инстаграм. - Возможность выполнить хоть раз в жизни свой новогодний список планов на год: выучить язык, похудеть или пожирнеть, прочитать книги, написать сценарий к оскороносному кино, приготовить топ 10 блюд из гречки.

_agentgirl_ Настя Ивлеева назвала плюсы от карантина

Она посоветовала подписчикам воспользоваться этим временем, чтобы навести порядок в документах или гардеробе, и выразила уверенность, что с этим "мы справимся".

Другие российские звезды, оказавшиеся на карантине, также делятся в соцсетях впечатлениями от пребывании в одиночестве.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.kp.ru/video/embed/767832" frameborder="0"></iframe> Настя Ивлеева качает ягодицы на карантине.

ИСТОЧНИК KP.RU