29 Март 2020 2020-03-29T15:12:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В Париже от коронавируса умерла двоюродная сестра испанского короля Филиппа VI Мария Тереза. О ее смерти сообщил младший брат, принц Сикст Генрих Бурбон-Пармский на странице в фейсбуке.

Марии Терезе было 86 лет, она проживала в Париже, где и заразилась. Принцесса находилась в группе риска в связи с почтенным возрастом, 26 марта она скончалась от осложнений, вызванных коронавирусом.

- Дон Сиксто Энрике очень сожалеет и просит помолиться за вечный покой своей сестры. Завтра, в пятницу в Мадриде, будут проведены похороны,- сказано в сообщении.

Коронавирус не делает различий между богатыми и бедными, известными и неизвестными. Еще одной жертвой инфекции стал французский политик Патрик Деведжян, который был министром Кабмина и советником бывших президентов Жака Ширака и Николя Саркози. Как сообщает CNN, в четверг он сообщил в соцсетях, что поправляется, хоть и чувствует себя разбитым. Ему было 75 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU