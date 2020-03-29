2020-03-29T17:21:15+03:00
Происшествия

Первые кадры из аэропорта Манилы, где рухнул пассажирский самолет авиакомпании Lion Air

По предварительным данным, на борту находились восемь человек [видео]
Юлия Кекова
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По предварительным данным, на борту самолета находились восемь человекПо предварительным данным, на борту самолета находились восемь человекФото: Алина НИЗАМОВА
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Появились первые кадры из аэропорта Манилы, где рухнул пассажирский самолет авиакомпании Lion Air из международного аэропорта Манилы на Филиппинах.

По предварительным данным, на борту самолета в момент ЧП находились восемь человек, а воздушное судно - один из самолетов, которое Министерством здравоохранения страны наняло для транспортировки медикаментов или больного. Предположительно, внутри самолета были только пилоты и врачи.

Сообщается, что воздушное судно держало курс в Токио. В какой-то момент перед взлетом произошло возгорание, а после случился взрыв. Воздушное судно полностью охватил огонь.

Первые кадры из аэропорта Манилы, где рухнул пассажирский самолет авиакомпании Lion Air.

ИСТОЧНИК KP.RU

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