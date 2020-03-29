Первые кадры из аэропорта Манилы, где рухнул пассажирский самолет авиакомпании Lion Air
Появились первые кадры из аэропорта Манилы, где рухнул пассажирский самолет авиакомпании Lion Air из международного аэропорта Манилы на Филиппинах.
По предварительным данным, на борту самолета в момент ЧП находились восемь человек, а воздушное судно - один из самолетов, которое Министерством здравоохранения страны наняло для транспортировки медикаментов или больного. Предположительно, внутри самолета были только пилоты и врачи.
Сообщается, что воздушное судно держало курс в Токио. В какой-то момент перед взлетом произошло возгорание, а после случился взрыв. Воздушное судно полностью охватил огонь.
Первые кадры из аэропорта Манилы, где рухнул пассажирский самолет авиакомпании Lion Air.
ИСТОЧНИК KP.RU