29 Март 2020 2020-03-29T17:21:15+03:00

По предварительным данным, на борту самолета находились восемь человек Фото: Алина НИЗАМОВА

По предварительным данным, на борту находились восемь человек [видео]

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Появились первые кадры из аэропорта Манилы, где рухнул пассажирский самолет авиакомпании Lion Air из международного аэропорта Манилы на Филиппинах.

По предварительным данным, на борту самолета в момент ЧП находились восемь человек, а воздушное судно - один из самолетов, которое Министерством здравоохранения страны наняло для транспортировки медикаментов или больного. Предположительно, внутри самолета были только пилоты и врачи.

Сообщается, что воздушное судно держало курс в Токио. В какой-то момент перед взлетом произошло возгорание, а после случился взрыв. Воздушное судно полностью охватил огонь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/769475" frameborder="0"></iframe> Первые кадры из аэропорта Манилы, где рухнул пассажирский самолет авиакомпании Lion Air.

ИСТОЧНИК KP.RU